Bis repetita pour Simon Pagenaud. Au lendemain de sa pole décrochée aux 500 miles d'Indianapolis, le Français a signé le meilleur temps de la séance d'essais prévue lundi. Le pilote de l'écurie Penske a bouclé le meilleur de ses 88 tours du circuit ovale d'Indianapolis en 39 sec 3975/10000e, soit une vitesse moyenne de 367,6 km/h. Il a devancé son coéquipier américain Josef Newgarden (39.4265) et le Canadien James Hinchcliffe (Arrow Schmidt Peterson, 39.4748).

" On a trouvé la bonne configuration "

"C'était très utile d'avoir une séance avec beaucoup de voitures en piste, c'était comme si on était en course", a expliqué le champion IndyCar 2016, dont le meilleur résultat à "Indy" est sa 6e place en 2018. "On a trouvé, je crois, la bonne configuration pour notre voiture", a-t-il ajouté.

La 103e édition des 500 miles d'Indianapolis se disputera dimanche sans son attraction, l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) qui n'est pas parvenu à se qualifier pour la course.

Le double champion du monde de Formule 1 a terminé 31e de la première journée de qualifications samedi alors que les 30 premiers étaient admis sur la grille de départ, puis a raté l'une des trois dernières places qualificatives dimanche en se classant quatrième d'une séance réservée aux six pilotes les plus lents.