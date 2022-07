Le Mexicain Pato O'Ward a remporté dimanche la deuxième course du Grand Prix de l'Iowa, comptant pour le championnat Indycar, profitant de l'accident de l'Américain Josef Newgarden, vainqueur de la première course la veille. Dominateur durant tout le week-end et en tête pendant 148 tours sur cette deuxième course, Newgarden a terminé dans le mur à 65 tours de la fin, à la suite d'une défaillance de la suspension. Il a perdu le contrôle de sa monoplace et est parti en tête-à-queue dans le mur extérieur.

Champion Indycar 2017 et 2019 et vice-champion 2020 et 2021, il était également en position de prendre la tête du classement avant son accident. "C'est sûr que c'était un peu un choc", a déclaré Newgarden. "J'ai envie de pleurer. Tellement triste pour mon équipe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me sens terriblement mal pour nous. C'est totalement inattendu. J'ai été pris par surprise. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je sois dans le mur".

Newgarden ne semblait pas blessé, dans un premier temps, mais il a ensuite été transporté en hélicoptère à l'hôpital de Des Moines, pour des examens supplémentaires. Mais "il était conscient et il nous parlait", a indiqué le responsable médical de l'Indycar, le Dr Geoffrey Billows. O'Ward, arrivé deuxième la veille après avoir mené la vie dure à Newgarden, en a profité cette fois pour prendre la tête et remporter sa deuxième course de la saison. Le jeune pilote de 23 ans remporte sa quatrième victoire en Indycar.

"Très content, très heureux", s'est réjoui O'Ward. "Il s'agissait de capitaliser et d'être là quand il le fallait". Cette course, dite en double-header, est la deuxième des deux épreuves du week-end dans l'Iowa, les 11e et 12e courses de la saison (sur 17). Parti en pole position, l'Australien Will Power termine deuxième, devant les Néo-Zélandais Scott McLaughlin et Scott Dixon, respectivement troisième et quatrième.

"C'était encore une bonne journée. On aurait aimé avoir la victoire", a déclaré Will Power, qui avait fini troisième la veille. "Nous étions vraiment rapides. C'est bien d'être sur le podium et de se rapprocher de la première place aux points". Avec 395 points, Power n'est plus qu'à huit points du leader, le Suédois Marcus Ericsson, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, qui a terminé sixième.

"Nous sommes toujours en tête et maintenant nous allons sur des circuits où nous savons que nous sommes forts, donc je suis content", a déclaré Ericsson. Dixon rejoint Newgarden à la 3e place au classement général (369 pts), juste devant O'Ward (367 pts) et l'Espagnol Alex Palou (359 pts). Vainqueur de la première course du Grand Prix de l'Iowa en 2020, le Français Simon Pagenaud termine 23e, chutant d'une place au classement général (11e). Romain Grosjean conserve lui sa 14e place au classement général, après avoir terminé 9e.

