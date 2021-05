L'organisation d'Indycar a annoncé la nouvelle vendredi. La course qui devait se dérouler dans les rues de Toronto en juillet a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. C'est la deuxième année consécutive que la course Indy de Toronto, la seule qui devait se tenir hors des Etats-Unis en 2021, est annulée à cause du coronavirus. La non-tenue de cette course au Canada, prévue le 11 juillet, réduit le calendrier de la saison d'Indycar à 16 épreuves.

"Avoir ce vide pour une deuxième année consécutive est déchirant, a déclaré Mark Miles, président de Penske Entertainment Corporation, qui détient les droits du championnat. Nos fans nous manquent profondément là-bas et nous leur demandons instamment de rester en sécurité pendant cette période sans précédent." L'édition 2021 de cette course, qui a débuté dans les rues de Toronto en 1986, a été rendue impossible par les restrictions sanitaires et de sécurité en cours dans la province de l'Ontario en raison de la pandémie. L'Indycar a indiqué envisager "divers scénarios" pour son calendrier, qui comporte désormais un trou de cinq semaines entre l'épreuve du 4 juillet à Mid-Ohio et celle du 8 août à Nashville.

