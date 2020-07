GRAND PRIX DE L'IOWA - L'Américain Josef Newgarden (Penske) a remporté samedi la deuxième course du Grand Prix, comptant pour le championnat Indycar. Encore parti dernier, le Français Simon Pagenaud est cette fois remonté à la 4e place.

Parti en pole position, Newgarden a été très peu en danger et a conservé sa première place tout au long de la course, devenant ainsi le premier pilote d'Indycar à l'emporter dans ce circuit après une pole position. Pour sa troisième victoire sur le circuit de l'Iowa et la quinzième en carrière, Newgarden, champion Indycar 2017 et 2019, devance à l'arrivée l'Australien Will Power, champion 2014, et l'Américain Graham Rahal.

Après sa victoire héroïque la veille, parti en dernière position avant de l'emporter, le Français Simon Pagenaud a de nouveau effectué une belle remontée pour cette deuxième course sur le circuit, qui s'est jouée ce week-end en deux manches. A nouveau dernier au départ, Pagenaud, champion 2016, a cette fois terminé en 4e position, juste devant Scott Dixon, 5e, qui reste premier au classement général.

La saison Indycar, largement remaniée en raison de la pandémie de Covid-19, se poursuit au Mid-Ohio Sports Car Course le 9 août.

