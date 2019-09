L'Américain Josef Newgarden (Penske) a été sacré champion IndyCar pour la deuxième fois de sa carrière, dimanche à l'issue du Grand Prix de Monterey, 17e et dernière course de la saison. Simon Pagenaud (Penske), qui pouvait lui aussi être titré pour la deuxième fois après 2016, finit la saison à la 2e place, au terme d'une course remportée par le rookie américain Colton Herta (Harding Steinbrenner), parti en pole position et leader tout du long. Mais le Français, qui a fini à la 3e place sur le circuit de Laguna Seca, peut se consoler d'avoir remporté fin mai la plus prestigieuse des épreuves, les 500 Miles d'Indianapolis.

A Monterey, où il n'avait encore jamais couru, Newgarden, 28 ans, leader au classement général avant la course, a assumé son statut de favori sans prendre de risques considérés compte tenu de sa confortable avance au général avant cette ultime épreuve. Il a fini à la 8e place. Suffisant pour lui permettre de conserver son fauteuil devant Pagenaud donc, qui échoue à 25 points, et l'Américain Alexander Rossi qui complète le podium de la saison.