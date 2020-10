Scott Dixon (Chip Gagnassi) a remporté dimanche son sixième championnat IndyCar grâce à sa troisième place lors du Grand Prix de St Petersburg. Dixon, 40 ans, est désormais à une victoire du record de sept trophées détenu par l'Américain A.J. Foyt. "Six, c'est bien. Sept, c'est encore mieux", a déclaré le Néo-Zélandais. "C'est évidemment le but, ça va être dur". La dernière course de la saison a été remportée par l'Américain Josef Newgarden.