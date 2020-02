Sébastien Bourdais va bien participer à sa dixième saison d'IndyCar d'affilée. Laissé libre par Dale Coyne Racing, le Français a été engagé par l'écurie AJ Foyt pour disputer au moins quatre courses lors de la prochaine saison en IndyCar. "Sébastien Bourdais et Dalton Kellett complètent l'équipe qui sera au volant de la voiture N.14", a indiqué AJ Foyt dans un communiqué.

Il sera en lice lors des trois premières courses : le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, qui ouvre le championnat le 15 mars, de Barber (5 avril), de Long Beach (19 avril), ainsi que pour l'avant-dernière à Portland (6 septembre). "Je me sens si chanceux, débuter ma carrière en IndyCar en courant pour Paul Newman et Carl Haas, et maintenant le faire pour AJ Foyt... Je suis à la fois honoré et plein de gratitude d'avoir cette opportunité offerte par Larry (Foyt) et son équipe", a-t-il réagi.

Bourdais a débuté sa carrière américaine en 2003 en ChampCar, dont il a été sacré champion quatre années de suite de 2004 à 2007 (31 courses gagnées), avant de courir en F1, sans grand succès chez Toro Rosso en 2008 et 2009. En 2011, il est revenu aux Etats-Unis, en IndyCar, où il a remporté 6 victoires. Cette année, il est également engagé dans le championnat nord-américain d'endurance IMSA, au sein de l'écurie JDC. Il y a dix jours, associé au Brésilien Joao Barbosa et à un autre Français, Loïc Duval, il a terminé troisième des 24 heures de Daytona.