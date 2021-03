C'est notamment le cas de Gene Haas, propriétaire de l'écurie de F1 éponyme. L'entrepreneur américain, très impliqué dans les sports automobiles outre-Atlantique, n'a pas souhaité accompagner son ancien pilote en Indycar. " Il avait demandé si nous voudrions le sponsoriser, et je crois qu'au début j'y étais très ouvert , a confié le dirigeant de 68 ans à Racer.com . Mais quand il a eu son accident à Bahreïn, j'étais juste extrêmement content qu'il ne se soit pas tué. Il avait beau avoir complètement détruit la voiture, je ne pouvais être plus heureux qu'il ait survécu. Si cette voiture avait pris un angle différent de quelques degrés, dans un sens ou dans l'autre, il n'aurait pas pu sortir par le Halo et il serait mort ."

Très marqué par l'accident, Gene Haas aurait préféré que le pilote de 34 ans prenne beaucoup plus de recul. "Il a une femme et trois enfants, et je lui ai juste dit que je ne pouvais envisager de lui donner de l'argent pour qu'il aille se tuer, a-t-il confié. Je trouvais juste qu'il fallait qu'il reste chez lui et prenne soin de sa famille. Il a échappé au pire." Le dirigeant américain s'est imaginé le pire scenario : "Je ne pouvais simplement pas imaginer devoir regarder en face une veuve ou ses enfants. Je ne pouvais pas le faire. Je lui ai donc dit : 'Reste plutôt à la maison, je ne peux plus t'aider'."