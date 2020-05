INDYCAR - Simon Pagenaud confie dimanche dans les colonnes de L'Equipe son enthousiasme à l'idée de reprendre la compétition le 6 juin, au Texas. Le Français, vainqueur d'Indy 500, se dit notamment prêt à affronter une journée particulièrement dense puisque tout, de la qualification à la course, sera concentré sur une journée.

Encore un petit mois à tenir. Mais Simon Pagenaud se projette déjà sur le début de la saison IndyCar, le 6 juin sur l'ovale du Texas. Le Français a affiché sa motivation personnelle dans une interview accordée dimanche à L'Equipe. Même si son soulagement concerne aussi les fans sevrés des sports en cette période de crise sanitaire. "Nous sommes une entreprise de divertissement donc c'est bien de pouvoir offrir aux fans une distraction même s'ils ne seront pas au bord de la piste, a-t-il reconnu. On a de la chance de pouvoir montrer notre sport dans cette période difficile et j'espère que les spectateurs pourront bientôt revenir sur les circuits."

Confiné depuis deux mois à Charlotte, Pagenaud a travaillé dur pour être prêt le jour J. Cela valait mieux. Car le programme qui attend les pilotes sera très chargé avec la qualification et la course disputées en l'espace d'une journée. "Ce programme ramassé sera le même pour tout le monde, a-t-il avancé. Et je sais que l'IndyCar est encore en train de travailler sur tous les détails pour savoir comment gérer les interactions entre le pilote, les ingénieurs et le reste de l'équipe. Personnellement, je me sens prêt à 100%, physiquement et mentalement, pour attaquer la saison 2020."

Le vainqueur des derniers 500 miles d'Indianapolis a pu se tester sur l'iRacing dans cette optique, malgré son accrochage avec le pilote de F1 Lando Norris qui a suscité une petite polémique. L'essentiel est ailleurs. "Pratiquer mon métier en virtuel permet de travailler sur les mêmes détails que dans la réalité, les relations avec l'ingénieur sont là, a-t-il souligné. Cet hiver, je voulais mettre l'accent sur la discussion stratégique pendant la course. iRacing m'a permis de le faire." Reste à savoir si cette préparation portera ses fruits dans des conditions réelles. Réponse dans un petit mois.

