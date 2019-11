"Nous sommes ravis de passer le flambeau à Roger Penske et à Penske Corporation qui seront les quatrième propriétaires de l'icônique ovale", affirme Tony George, président de Hulman & Co, propriétaire depuis 1945 de l'Indianapolis Motor Speedway.

"Il n'y a personne d'autre plus apte que Roger et sa société pour diriger à l'avenir le championnat IndyCar et l'Indianapolis Motor Speedway", ajoute Tony George.

L'accord doit être encore soumis à l'approbation des autorités gouvernementales et répondre à un certain nombre de conditions. Même si aucun chiffre n'a été divulgué, il constitue un coup de maître pour Penske, qui possède la meilleure écurie de l'histoire, avec 18 victoires aux 500 milles, la dernière ayant été remportée par le Français Simon Pagenaud, en mai.

En septembre, c'est l'Américain Josef Newgarden qui a donné le 15e titre de champion d'IndyCar à Penske.