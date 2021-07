Jeux Olympiques

Comment les valeurs du sport de haut niveau peuvent-elles être mises au service de l'écologie ?

CLUB J.O. - Réunis par Gilles Della Posta autour d'un débat sur le sport et l'écologie, l'ex-rugbyman Julien Pierre et le navigateur Paul Meilhat expliquent que les valeurs d'engagement, de dépassement de soi et de respect des règles peuvent être un formidable levier pour faire évoluer les choses et rendre le sport plus compatible avec le respect de l'environnement.

00:01:56, il y a 14 minutes