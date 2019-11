Et si la Russie ne participait pas aux JO 2020 ? C'est en tout cas ce que préconise un comité indépendant de l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui a recommandé ce lundi une suspension de quatre ans de la Russie des futures compétitions sportives pour avoir falsifié des données de laboratoire transmises aux enquêteurs de l'Agence.

Si cette recommandation était acceptée par le bras exécutif, qui se réunit à Paris le 9 décembre, la Russie ne pourrait pas participer aux prochains Jeux olympiques (JO) d'été et d'hiver, aux JO de la jeunesse et aux Jeux Paralympiques. La Russie pourrait également ne plus accueillir certains matches de l'Euro 2020, programmés à Saint-Pétersbourg.