Estanguet : "L'objectif est de pérenniser les emplois créés aux Jeux"

JO - Interrogé par Géraldine Weber et Julian Jappart, directeur général de Sport et citoyenneté, autour de l'hésritage économique des Jeux Olympiques de Paris, Tony Estanguet a affiché des objectifs ambitieux en termes d'emplois créés. Il espère que pour beaucoup des salariés et des bénévoles, les JO pourront constituer un tremplin vers une carrière dans l'événementiel et dans le sport.

00:03:06, il y a 28 minutes