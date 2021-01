Jeux Olympiques

Far from Home - Episode 2 : Comment la Jamaïque a envoyé une équipe de bobsleigh féminin aux JO

JO - Un scénario de film mais dans la vraie vie : en 2018, Jazmine Fenlator et Carrie Russell représentent la Jamaïque à PyeongChang après de nombreux efforts et des choix de vie forts. Voici comment ces deux femmes ont ouvert la voie à une discipline encore méconnue en Jamaïque. C'est l'épisode 2 de Far From Home, en association avec l'Olympic Channel.

