Far from Home - Episode 5 - Forough Abbasi, la skieuse qui se bat contre les idées reçues

JEUX OLYMPIQUES - "Ma réussite, c'est simplement de franchir la ligne d'arrivée". Mais pour Forough Abbasi, l'aboutissement n'était pas seulement de décrocher un billet pour participer aux épreuves de ski alpin lors des JO 2018. L'Iranienne se bat aussi pour montrer l'exemple et lutter contre les idées rétrogrades. C'est l'épisode 5 de Far From Home, en association avec l'Olympic Channel.

