Jeux Olympiques

Les Grands Récits Olympiques - Michael Phelps, le battement d'ailes du papillon

LES GRANDS RÉCITS - Du haut de ses 23 titres olympiques et de ses 28 médailles, Michael Phelps est unique. Le nageur a dominé l'Olympe comme aucun autre. Avec, en point d’orgue, les Jeux de Pékin en 2008. En Chine, l'Américain avait un but : rafler 8 médailles d’or et effacer le record de Mark Spitz. Il l'a fait. Mais ça s'est joué à rien. A un centième de seconde. A un battement d'ailes.

00:06:02, il y a une heure