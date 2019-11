ISF Gymnasiade School Summer Games : Estelle Mossely marraine de Normandie 2022

Avant Paris 2024, Normandie 2022 ? Une chose est certaine, la France est officiellement candidate pour l'organisation des "Jeux Olympiques" scolaires, les ISF Gymnasiade School Summer Games, qui rassembleront 5000 lycéens (15 à 18 ans) du 14 au 22 mai 2022. Pas moins de 80 pays seront représentés dans les 19 sports en lice. Les villes du Havre, de Deauville, Caen et Rouen ont été sélectionnées pour accueillir les compétitions.

Ce projet, soutenu par les ministères de l'Education nationale et des Sports, servirait donc de répétition générale avant les Jeux Olympiques 2024 dans la capitale. Aux alentours de 1500 bénévoles (dont 1000 jeunes organisateurs) seraient d'ailleurs concernés.

Lavillenie et Mossely soutiennent ce projet

"Ce serait l'occasion de mettre le pied à l'étrier à beaucoup de monde. L'UNSS ce ne sont pas seulement des sportifs, le sport scolaire forme des jurys, des reporters et des jeunes qui œuvrent à l'organisation et qui pourraient ensuite être volontaires aux JO de 2024 (...) Les gymnasiades en France peuvent servir de rampe de lancement pour les jeunes, créer une belle dynamique. Et quelle fierté ce serait pour les jeunes compétiteurs de représenter leur lycée", expliquait récemment Renaud Lavillenie, l'un des ambassadeurs de cette candidature, au Parisien.

La boxeuse française Estelle Mossely, championne olympique en 2016, est également marraine de ce projet, qui a reçu le label "Terre de Jeux" lancé par Paris 2024. Face à la France, on retrouve la Russie (Sotchi), l'Azerbaïdjan (Bakou) et la Serbie (Belgrade). La décision finale sera rendue à Zagreb le 30 Novembre prochain.