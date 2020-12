Les organisateurs ont présenté mardi un budget des JO totalisant 13 milliards d'euros, soit 2,3 milliards d'euros de plus que précédemment du fait des coûts supplémentaires impliqués par le report et les mesures sanitaires. Cela ferait de Tokyo 2020 les Jeux olympiques d'été les plus chers de l'histoire. La contribution des sponsors japonais inscrite au budget totalise 350 milliards de yens (2,8 milliards d'euros), un montant inchangé par rapport au précédent budget fin 2019. Mais les organisateurs ont précisé jeudi que les prolongations de contrat devraient rapporter 22 milliards de yens (174 millions d'euros) supplémentaires.

"Dans le même temps, nous avons reçu des messages forts de la part de toutes les entreprises partenaires", qui ont affiché leur volonté de soutenir Tokyo 2020 "autant que possible", a-t-il assuré devant la presse. Les organisateurs martèlent que les JO de Tokyo pourront démarrer comme prévu le 23 juillet 2021, mais la recrudescence des infections dans le monde, y compris au Japon, et la lenteur du déploiement des campagnes de vaccination laissent toujours planer le doute. La population japonaise est toujours majoritairement favorable à un nouveau report, voire à une annulation pure et simple, selon plusieurs récents sondages. Les Jeux de Tokyo 2020 seront les Jeux d'été les plus chers de l'histoire, selon une étude de l'université d'Oxford.