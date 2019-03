JO 2024 : Paris ne peut pas ajouter de cinquième sport additionnel

Le Cojo parisien a annoncé le 21 février que sur une vingtaine de prétendants, il avait retenu quatre sports, qui s'ajouteront au programme des JO-2024 : l'escalade, le surf, le skateboard, et un nouveau venu, le breakdance. Les responsables du karaté, qui n'a pas été retenu même s'il sera présent aux JO de Tokyo-2020, ont été reçus cette semaine par Paris-2024 pour obtenir des explications et tenter de convaincre le Cojo de revenir sur sa décision. Le squash, également candidat malheureux pour 2024, envisage également d'agir.

Mais Kit McConnell, directeur des sports au CIO, a douché vendredi les espoirs du karaté ou du squash, expliquant à l'AFP que "une fois que le Cojo a transmis sa proposition de sports additionnels, elle est définitive". Cette liste de quatre sports sera examinée lors de la réunion de la Commission exécutive du CIO, du 26 au 28 mars à Lausanne. La Commission qui devrait les valider "soumettra une recommandation à la session du CIO", réunie fin juin à Lausanne.

" Le CIO ne peut pas non plus ajouter de 5e sport "

"Si la session approuve cette liste, les quatre sports seront admis provisoirement, dans l'attente de leur validation définitive en décembre 2020, au vu de l'expérience des JO de Tokyo", a ajouté M. McConnell. "Le CIO ne peut pas non plus ajouter de 5e sport, mais en revanche il a le pouvoir d'en retirer", a encore précisé M. McConnell.

Le choix des quatre sports additionnels par les organisateurs des JO-2024 a provoqué un certain émoi. Si le squash, qui n'en est pas à sa première tentative, a encore échoué à intégrer le programme olympique, la pétanque ou le ski nautique rêvaient aussi de figurer aux JO pour la première fois, pensant pouvoir surfer sur leur popularité en France. Autre victime, le softball/baseball qui sera présent à Tokyo-2020 et pourrait faire un retour à Los Angeles en 2028, dans un pays où il est l'un des sports les plus populaires.