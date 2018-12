JO 2024 - Pétanque, squash : une présélection de sports invités bientôt présentée au CIO

C'est le début d'un processus qui doit s'achever fin 2020 et ne fera qu'une petite poignée d'heureux élus : le comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024 présentera une présélection de sports invités fin mars 2019 au CIO. Cette première sélection de sports additionnels doit être soumise au Comité international olympique (CIO), lors d'une commission exécutive des 27 et 28 mars, a indiqué Paris 2024 à l'AFP.

L'instance olympique validera cette liste lors d'une session en juin, mais ce n'est qu'en décembre 2020, après les JO de Tokyo, que le CIO tranchera, a-t-on précisé. Pétanque, squash, surf, ski nautique... plusieurs sports tapent à la porte, avec un enjeu de visibilité majeur pour eux s'ils sont acceptés. La semaine dernière, le billard et le vol en soufflerie ont également fait acte de candidature, tout comme la course d'orientation auparavant.

Pour le CIO, l'enjeu est de rester populaire auprès des jeunes

Le e-sport est régulièrement évoqué, mais il ne fait pas partie des 37 sports non olympiques dont les fédérations internationales sont reconnues par le CIO, condition sine qua non pour candidater. Le CIO compte sur les nouvelles épreuves notamment pour rester populaire auprès des jeunes. Outre les 28 sports du programme olympique, les JO de Tokyo 2020 accueilleront cinq sports additionnels (escalade, karaté, skateboard, surf, baseball), lesquels devront retenter leur chance quatre ans plus tard pour revenir à Paris.

Mais la liste des sports invités pour Paris 2024 sera plus réduite. Face aux accusations de gigantisme des Jeux - plusieurs villes candidates ont jeté l'éponge après des rejets par référendums - , le CIO a décidé que le nombre de sportifs serait limité à 10.500 pour l'édition de 2024, contre 11.000 à Tokyo 2020. Au total, 339 médailles d'or doivent être distribuées dans la capitale japonaise, contre 306 à Rio, en 2016.

Le logo du CIO au siège de Lausanne, en 2018Getty Images

Autre critère, le COJO Paris 2024 ne souhaite pas que les sports additionnels soient le prétexte à des constructions d'équipements sportifs pérennes.