" Le nombre de spectateurs étrangers étant très élevé, une quatorzaine et une interdiction d'utilisation des transports publics sont irréalistes ", a-t-il expliqué devant la presse après une réunion du comité d'organisation. Au lieu de ça, " des tests préalables, une surveillance sanitaire, un dépistage minutieux à la frontière, des contrôles après l'entrée (et) des mesures rapides si des symptômes apparaissent " font partie de la panoplie anti-Covid envisagée à Tokyo, a-t-il ajouté.

Les JO de Tokyo doivent s'ouvrir le 23 juillet 2021 après un report historique d'un an décidé en mars de cette année à la suite de la pandémie de coronavirus. Des décisions sur le nombre de spectateurs aux JO l'an prochain ou sur les règles pour le public seront prises au printemps prochain, a précisé jeudi M. Muto. Les responsables japonais et olympiques se montrent plus confiants, en particulier depuis l'organisation réussie de deux compétitions tests ces dernières semaines à Tokyo (baseball et gymnastique).