La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), Amélie Oudéa-Castéra, a indiqué samedi que le comité international olympique (CIO) se montrait "vigilant" devant la crise en cours à la tête du comité olympique français.

Interrogée en marge de la journée paralympique à Paris sur le fait de savoir si l'instance olympique s'inquiétait de la crise en cours dans sa succursale française, la ministre a répondu: "Le CIO a fait part de sa vigilance, il est attentif à la situation et est soucieux qu'on puisse rassembler les forces du comité olympique."

violences psychologiques" contre son ex-secrétaire général Didier Séminet, débarqué il y a moins d'un mois. Depuis cette fin de semaine, le temps de se reposer, elle a passé le relais à quatre membres de l'instance (Jean-Pierre Siutat, Michel Callot, Sébastien Poirier et Astrid Guyard). La présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, a porté plainte cette semaine pour "" contre son ex-secrétaire général Didier Séminet, débarqué il y a moins d'un mois. Depuis cette fin de semaine, le temps de se reposer, elle a passé le relais à quatre membres de l'instance (Jean-Pierre Siutat, Michel Callot, Sébastien Poirier et Astrid Guyard).

Un CA prévu le 12 octobre

"J'ai pu faire le point avec les principaux protagonistes. Ils ont trouvé une solution pour entourer la présidente, qui aujourd'hui a besoin de récupérer, de reprendre toutes ses forces, avec une équipe resserrée de personnes légitimes, expérimentées", a commenté samedi la ministre des Sports.

Un conseil d'administration du CNOSF est prévu le 12 octobre prochain alors que cette affaire effare nombre d'acteurs du sport en coulisses, jugeant que cela donne une mauvaise image à deux ans des JO de Paris.

"Le 12 octobre sera un moment important. Ce qui est important c'est l'apaisement, le rassemblement, se concentrer sur nos défis olympiques pour bien préparer les Jeux de Paris à moins de deux ans de l'échéance, on a besoin de l'énergie constructive de chacun", a encore plaidé la ministre.

Dans la même veine, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO, qui a longtemps été membre du CIO, avait dit jeudi sur Europe 1 qu'il ne "pouvait que déplorer la situation" et avait appelé à ce "que cela puisse se régler le plus rapidement possible".

