Dix ans après les JO d'été à Paris en 2024, la France va-t-elle organiser les Jeux Olympiques d'hiver ? C'est en tout cas l'objectif de Renaud Muselier, qui a indiqué ce jeudi lors de ses voeux à la presse, qu'il voulait porter la candidature des Alpes du Sud pour les JO 2034 ou 2038. "Nous avons des épreuves de voile et foot en 2024, la coupe du monde de rugby. Nous avons l'expérience de l'organisation des grands événements, donc nous sommes prêts", a d'abord indiqué le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

", a ajouté Renaud Muselier. La France, qui a accueilli ses derniers JO d'hiver à Albertville en 1992, pourrait-elle également se positionner sur les Jeux de 2030 ? En effet, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Savoie songeraient à monter un projet dans le but d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver dans six ans selon le