L'ITA, jeune structure à laquelle le Comité international olympique a confié en 2018 son programme antidopage, imité ensuite par nombre de fédérations, mise sur les "progrès techniques" pour "identifier des violations des règles antidopage" non détectées à l'époque des JO 2014. Les méthodes d'analyse ont notamment gagné "en sensibilité" pour repérer l'usage prohibé de "stéroïdes et d'hormones", précise l'ITA. Un réexamen des prélèvements des JO-2008 de Pékin et de ceux de 2012 à Londres, conservés pendant dix ans à cette fin, a ainsi produit "plus de 130" cas positifs, signe de l'"efficacité" de ce dépistage en deux temps, souligne l'agence basée à Lausanne.