JO 2026 : L'Italie propose une candidature Milan-Turin

Le comité olympique italien (Coni) a annoncé jeudi avoir envoyé au Comité international olympique (CIO) une lettre d'intention proposant la candidature commune de Milan et Turin pour l'organisation des Jeux d'hiver en 2026. "Le Coni a informé le CIO de sa volonté de poursuivre la phase de dialogue débutée ces derniers mois à propos des JO d'hiver 2026", écrit le comité olympique italien dans un communiqué. "Afin de respecter la date limite indiquée par le CIO et après de nombreuses rencontres et discussions avec les responsables du CIO, le Coni a fait part de ses intentions avec une lettre dans laquelle est signalée la candidature de la ville de Milan/Turin", peut-on également lire dans ce communiqué.

La date limite pour la remise de la lettre d'intention est fixée au 31 mars. Les villes autorisées à déposer un dossier complet seront ensuite sélectionnées à l'automne et la lauréate doit être désignée en septembre 2019 à Milan. Pour l'instant, Sion (Suisse), Calgary (Canada), Stockholm (Suède), Sapporo (Japon) et Schladming/Graz (Autriche) ont fait part de leur intérêt.

Turin a déjà organisé les Jeux d'hiver en 2006, cinquante ans après Cortina d'Ampezzo, la station située dans les Dolomites. En 2016, la nouvelle maire de Rome, Virginia Raggi, issue du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) avait par ailleurs retiré la candidature de la Ville éternelle pour l'organisation des Jeux d'été 2024. La maire actuelle de Turin, Chiara Appendino, est également membre du mouvement M5S.

Dans sa lettre d'intention, le Coni a par ailleurs rappelé qu'il restait "dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement, auquel il soumettra (...) une étude de faisabilité réalisée début 2018". L'Italie est plongée dans l'incertitude depuis les législatives du 4 mars, avec deux camps revendiquant de gouverner sans avoir de majorité : la coalition de droite menée par la Ligue, arrivée en tête avec 37% des voix, et le M5S, devenu le premier parti du pays avec 32,7%. Les discussions pour tenter de former un gouvernement pourraient prendre des semaines.