Le CIO demande à Stockholm "des clarifications" sur les garanties pour les JO 2026

Le CIO désignera lundi, à Lausanne, la ville hôte des JO d'hiver 2026, pour lesquels il ne reste que deux candidatures: Milan/Cortina d'Ampezzo (Italie) et Stockholm/Are (Suède). Dans une lettre adressée le 14 juin au comité de candidature suédois, le CIO a demandé des "clarifications" portant notamment sur les garanties énoncées dans un courrier envoyé par Stockholm le 12 juin, a indiqué à l'AFP Christophe Dubi, directeur général des Jeux au sein du CIO. Ce dernier s'inquiète en particulier de l'absence d'engagement contraignant de certaines collectivités suédoises.

"Nous avons reçu un certain nombre de lettres d'intention et de garanties non contraignantes, celles-ci ne représentent pas des engagements contraignants et cela fait peser un risque sur la livraison du Village olympique", écrit le CIO dans une lettre que l'AFP a pu consulter auprès d'une autre source. "Il y avait des points qui devaient être clarifiés, c'est assez normal dans un tel processus", a réagi Richard Brisius, patron du comité de candidature de Stockholm, présent à Lausanne à cinq jours du vote du CIO.

Christophe DubiGetty Images

"Nous avons travaillé énormément depuis 2 ans et le gouvernement a apporté son soutien début avril, avant la date limite. Nous sommes aujourd'hui extrêmement satisfaits et nous avons une candidature solide, c'est juste une question de clarification", a-t-il ajouté dans un entretien à l'AFP. Concernant le village olympique à Stockholm, M. Brisius a expliqué que "à l'issue d'un accord entre le gouvernement et les municipalités signé en 2014, des logements vont être construits. Ils ne seront pas construits pour nous mais nous en louerons entre 500 et 600 pour le village olympique".

"Nous avons la confirmation des sociétés de construction que les logements vont être construits et elles ont la confirmation qu'elles auront le terrain. Pour nous c'est donc un montage à toute épreuve", a ajouté M. Brisius. "On échange régulièrement avec eux", a assuré de son côté M. Dubi. "Dans le rapport de la commission d'évaluation (publié le 24 mai, ndlr), chacun a pu lire qu'il manquait des éléments. On travaille donc sur ces garanties. Comme d'habitude, il faut affiner".

Avec des budgets de fonctionnement d'environ 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) qui n'intègrent pas cependant les dépenses d'équipements, les budgets proposés à la fois par Milan et par Stockholm sont "inférieurs de 20% en moyenne à ceux des villes candidates pour 2018 et 2022", avait souligné le rapport de la commission d'évaluation. Le CIO apportera une contribution d'environ 650M$ (environ 580M€) au budget de fonctionnement. En dehors de la contribution du CIO, les Jeux s'ils étaient attribués à Stockholm seraient financés "à 100% par le secteur privé", indique encore le rapport de la commission d'évaluation.