JO 2032 : Le projet d'une candidature commune des deux Corées se précise

Les responsables sportifs des deux pays, dont les relations se sont considérablement détendues ces derniers mois, se sont entretenus à la frontière, au village de Panmunjom, et ont décidé d'envoyer une lettre au CIO afin de proposer leur candidature conjointe. "Le Sud et le Nord ont convenu de discuter des questions pratiques avec le CIO et d'autres associations sportives afin de constituer des équipes communes à partir du Championnat du monde de handball masculin 2019", indique le communiqué.

Un projet évoqué en septembre

Un tel projet de candidature commune pour l'organisation des JO 2032 avait déjà été évoqué en septembre, à l'occasion du troisième sommet intercoréen à Pyongyang. Les deux Corées ont également exprimé vendredi leur volonté de "participer activement" ensemble à d'autres évènements sportifs internationaux, notamment aux JO d'été de Tokyo en 2020.

Le patron du CIO Thomas Bach avait fait savoir début septembre qu'il était ouvert à des discussions entre les deux Corées pour un défilé et des compétitions communs aux jeux 2020 de Tokyo. Nord et Sud avaient formé leur première équipe olympique unifiée, de joueuses de hockey sur glace, pour les JO d'hiver qui se sont déroulés en février dernier en Corée du Sud. Ces JO 2018 ont cristallisé un rapprochement spectaculaire sur la péninsule, débouchant sur l'organisation successive de trois sommets entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et M. Moon ainsi qu'une rencontre historique entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump à Singapour.