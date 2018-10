L'Argentine a "les capacités" pour organiser les JO, selon Thomas Bach

"Après avoir vu ce succès éclatant, personne au CIO n'a le moindre doute sur la capacité argentine et de Buenos Aires d'organiser des Jeux olympiques", si les Argentins décident de présenter une candidature, a dit M. Bach, qui a salué une organisation efficace et sans fausse note.

Pour le moment, il n'y a pas de velléité déclarée en Argentine de se porter candidat à l'organisation des Jeux d'été, mais la ville la plus australe du monde, Ushuaïa, a manifesté son intérêt pour accueillir les JO d'hiver. Cette édition 2018 des JOJ a été marquée par l'égalité de participants hommes-femmes et le rodage de disciplines comme l'escalade, le BMX et le karaté, érigés en sports olympiques aux JO de Tokyo, en 2020.