L'Inde reprendra sa campagne pour les JO 2032 après la pandémie

La flamme et les anneaux olympiques, lors des Jeux de Sotchi 2014.

JEUX OLYMPIQUES 2032 - Dans un entretien accordé à l'AFP, le dirigeant du comité olympique indien Narinder Batra a indiqué que l'Inde allait tenter d'organiser les JO 2032, également convoités par le Queensland, Shanghai et les deux Corées.

L'Inde relancera sa campagne pour organiser les Jeux olympiques 2032 après le reflux de la pandémie de coronavirus, promet le dirigeant de son comité olympique Narinder Batra, dans un entretien avec l'AFP. "Nous sommes sérieux et tout à fait déterminés à organiser les Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 et les Jeux olympiques 2032", affirme-t-il. L'Inde, organisatrice des Jeux du Commonwealth 2010, s'est déjà manifestée auprès du Comité international olympique (CIO) pour les deux évènements.

En concurrence avec le Queensland, Shanghai et les deux Corées

Pour les JO 2032, elle pourrait être en concurrence avec le Queensland (Australie), Shanghai (Chine) et une éventuelle candidature conjointe des deux Corées. Pour les JOJ 2026, le géant d'Asie du Sud devrait batailler avec la Thaïlande, la Russie et la Colombie. Mais la candidature "est un projet au long cours qui n'avancera je pense pas jusqu'en décembre", à cause de la pandémie qui a mis le monde du sport à l'arrêt, estime Narinder Batra, également président de la Fédération internationale de hockey sur gazon.

"Ce n'est pas le moment de parler d'une candidature olympique avec des grands groupes ou l'Etat. Il faut d'abord trouver comment résoudre ce problème qui concerne le monde entier." Parmi les faiblesses d'une candidature indienne, le souvenir des Jeux du Commonwealth organisés par Delhi en 2010. L'évènement avait été marqué par des retards dans les chantiers, des problèmes d'infrastructures et des scandales financiers.

L'Inde s'est également vu retirer les Championnats du monde de boxe au profit de Belgrade (Serbie) faute d'avoir réglé à temps des frais d'organisation selon la fédération internationale. Mais pour Narinder Batra, les Jeux de 2010 ont montré "que l'Inde est capable d'organiser n'importe quel grand évènement, que ce soient les Jeux olympiques ou d'autres Jeux". Il met également en avant la forte croissance économique du pays pour souligner sa crédibilité.

