La candidature de Sapporo pour les JO 2030 reçoit l'aval du Comité olympique japonais

La décision de l'instance nipponne sera notifiée au Comité international olympique (CIO) dans les prochains jours, après approbation formelle de la candidature de Sapporo. La ville de l'île d'Hokkaido, qui a déjà accueilli les Jeux d'hiver en 1972, sera le théâtre des épreuves de marche et du marathon des Jeux d'été en 2020. Les compétitions devaient initialement avoir lieu à Tokyo, mais le CIO les a déplacées 800 km plus au nord, de crainte que les fortes chaleurs estivales dans la capitale ne nuisent à la santé des athlètes ou des spectateurs, l'été étant normalement plus clément à Sapporo.

En course avec Barcelone et Salt Lake City

Déjà candidate à l'attribution des Jeux d'hiver 2026, Sapporo s'était retirée de la course en septembre 2018, à la suite d'un séisme sur l'île d'Hokkaido. Les JO 2026 ont finalement été octroyés à Milan-Cortina (Italie), mais le porte-parole de la candidature de Sapporo avait fait savoir dès le retrait japonais que "2030 serait une date préférable pour accueillir les Jeux". Outre Sapporo, Barcelone (Espagne) et Salt Lake City (Etats-Unis) -qui a déjà organisé les JO d'hiver en 2002 -, envisagent de se lancer dans la course pour 2030.

Le maire de la ville, Katsuhiro Akimoto, et le président du CIO Thomas Bach se sont rencontrés début janvier à Lausanne, siège de l'instance olympique. Aucune date n'est encore prévue pour la désignation de la ville hôte des JO d'hiver 2030. La charte olympique prévoit une désignation au moins 7 ans à l'avance, mais le CIO est enclin à assouplir cette règle pour désigner à l'avenir la ville hôte encore plus en amont.