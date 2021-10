Et si la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Savoie accueillaient les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 ? Selon les informations du Dauphiné Libéré, ce projet est bel et bien dans les tuyaux, au point qu'une réunion se serait tenue le week-end dernier à Moutiers. Autour de la table, notamment, les maires des communes des sites des Jeux Olympiques 1992 d'Albertville, avec des infrastructures toujours en état de fonctionner.

De son côté, le président de la région Laurent Wauquiez a confirmé au quotidien "une candidature des Alpes, du Mont-Blanc au Vercors". Ce qui a visiblement surpris la présidente du comité national olympique Brigitte Henriques, qui a expliqué lors d'un évènement "ne pas être au courant" de ce projet, rappelant qu'il fallait d'abord se concentrer sur les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Selon les informations de L'Equipe, cette candidature a toutefois peu de chances de se concrétiser et aboutir, notamment en raison de la concurrence de villes comme Barcelone, Sapporo et Salt-Lake City. Ou encore Vancouver. "Puis on imagine mal le CIO accorder à la France l'organisation de deux JO en l'espace de six ans", précise le quotidien.

