Des responsables politiques japonais ont réaffirmé vendredi n'avoir aucun projet de modifier l'organisation des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, rejetant aussi l'éventualité de les tenir à huis clos, alors que Donald Trump a suggéré jeudi de les reporter face au Covid-19. La propagation mondiale du nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine, capable de provoquer une pneumonie potentiellement fatale, fait planer le doute sur le sort des Jeux d'été 2020, qui doivent s'ouvrir le 24 juillet à Tokyo.

Les organisateurs, le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) ont toujours jusqu'à présent maintenu la même position : malgré la pandémie qui bouscule déjà l'agenda sportif mondial, les préparatifs des JO se poursuivent normalement, sans perspective de report ou d'annulation. "Il n'y a pas de changement dans la politique du gouvernement et nous coopérons étroitement avec le CIO, le comité d'organisation et le gouvernement de la ville de Tokyo pour continuer de nous préparer à mener à bien les Jeux comme prévu", a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président américain Donald Trump ont eu vendredi matin, heure de Tokyo, un entretien téléphonique au sujet de la pandémie et des Jeux Olympiques notamment, a précisé M. Suga. "Au cours de sa conversation téléphonique avec le président Trump, le Premier ministre a fait état de nos efforts pour organiser les Jeux et le président a répondu qu'il appréciait grandement le travail mené par le Japon et sa transparence", a déclaré M. Suga. Il n'a néanmoins pas précisé si M. Trump avait réitéré sa suggestion de report des Jeux Olympiques.

"Nous n'y pensons absolument pas"

"Peut-être, et c'est juste mon idée, peut-être les retarder d'un an, si c'est possible", avait proposé auparavant l'hôte de la Maison Blanche, quelques heures seulement après avoir pris le monde de court en fermant les Etats-Unis à une large partie de l'Europe. "C'est dommage... parce qu'ils (les Japonais, NDLR) ont vraiment construit des bâtiments magnifiques", "mais je préfère ça à des stades vides partout", a insisté le président américain.

Cette idée a été rejetée sans ambages par la ministre japonaise des Jeux Olympiques, Seiko Hashimoto. "Je suis au courant des propos du président Trump mais ni le CIO ni le comité d'organisation n'envisagent de reporter ou d'annuler les Jeux", a-t-elle dit vendredi au cours d'un point de presse régulier. Interrogée sur une éventuelle réduction du nombre de spectateurs, Mme Hashimoto a répondu : "Nous n'y pensons absolument pas". M. Suga a de son côté précisé que le gouvernement "ne prévoit pas" de Jeux sans spectateurs ou que des athlètes se retirent.

Le Comité international olympique (CIO) s'appuiera sur les "recommandations" de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour décider d'un éventuel report des Jeux, avait déclaré pour sa part jeudi le président du CIO Thomas Bach.

M. Bach a par ailleurs admis que dans certains sports et épreuves, des annulations de compétitions liées à la propagation du Covid-19 posaient "de sérieux problèmes" pour les qualifications aux JO.