Sadiq Khan l'a annoncé mardi. En effet, le maire de Londres a expliqué vouloir proposer la candidature de la capitale britannique pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en cas de réélection lors des municipales cette semaine, espérant répéter le succès de 2012. Il a affirmé vouloir former un comité exploratoire en vue d'organiser les Jeux en 2036 ou 2040. En cas de succès, Londres deviendrait la première ville à accueillir des jeux d'été à quatre reprises.

A deux jours des élections, Sadiq Khan a présenté cette idée comme "la démonstration de (son) projet de bâtir un avenir plus radieux pour Londres après la pandémie". Disant vouloir organiser les JO "les plus durables" de l'histoire, il a assuré que cela permettrait d'accélérer la construction d'infrastructures respectueuses de l'environnement et d'investir dans des projets à faible émission de CO2.

Londres a accueilli les JO d'été de 2012, quand le Premier ministre conservateur actuel, Boris Johnson, était maire. Ces Jeux, qui ont notamment permis de revaloriser des quartiers défavorisés de l'est de Londres, ont été considérés comme un succès en termes d'organisation, mais aussi en termes d'image pour la capitale britannique.

