Le mandat d'Estanguet au CIO prolongé d'un an

Le mandat de Tony Estanguet à la commission des athlètes du comité international olympique a été prolongé d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2021, a annoncé jeudi le CIO.

Le CIO a annoncé la nouvelle jeudi. Le mandat de cinq membres du Comité international olympique, dont celui du Français Tony Estanguet, patron des JO de Paris 2024, a été prolongé jusqu'en 2021. Elu à la commission des athlètes lors des JO de Londres 2012, Estanguet, triple champion olympique de canoë, devait voir son mandat s'achever à l'occasion des prochains Jeux olympiques de Tokyo prévus à l'origine l'été prochain.

Play Icon

Jeux Olympiques All Around, épisode 7 : "Nos parents ne sont pas là, donc nos coaches sont comme nos parents" HIER À 08:31

Mais ces JO de Tokyo ont été reportés d'un an, à l'été 2021, en raison de la crise du coronavirus et les mandats des cinq membres sont donc prolongés. Outre Estanguet, il s'agit notamment de l'ex-nageuse Kirsty Coventry (Zimbabwe), présidente de la Commission des athlètes et de l'ex-tireuse slovaque Danka Bartekova. L'élection de nouveaux représentants des athlètes se tiendra durant les JO de Tokyo désormais reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021.

Play Icon

Jeux Olympiques "Vous devez rester dans la zone de l'entraîneur" : comment l'équipe de basket pour sourds s'adapte 06/05/2020 À 21:07