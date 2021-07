Jeux Olympiques

Les Grands Récits Olympiques : Du Clay de Rome au Ali d'Atlanta : le feu et la flamme

LES GRANDS RECITS – S'il a forgé sa légende et sa fortune chez les professionnels en régnant sur les poids lourds dans les années 60 et 70, le boxeur le plus célèbre de tous les temps a aussi entretenu une histoire forte et singulière avec l'aventure olympique. Du tout jeune Cassius Clay médaillé d'or à Rome en 1960 à l'icône Mohamed Ali mondialement célébrée à Atlanta.

00:06:02, 19/07/2021 à 21:26