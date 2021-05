Jeux Olympiques

Lyla Nourtier, l'haltérophilie comme thérapie

Lya Nourtier est une jeune haltérophile. Elle a débuté ce sport pour soigner ses maux de dos et travailler sa posture avant de commencer à l'aimer. Elle explique qu'il lui a donné confiance en elle et vise désormais les Championnats du monde et les Jeux Olympiques.

