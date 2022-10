Jeux Olympiques

Agnel, Gilot, Leveaux, Lefert, le 4x100m français des JO 2012 : un relais de légende, le début d'une dynastie

Les JO de Londres 2012 resteront comme un point de départ inoubliable pour la natation française en remportant pour la première fois de son histoire le relais 4x100m libre. Au terme d’une course dantesque, Yannick Agnel, Fabien Gilot, Amaury Levaux et Clément Lefert dominent les légendes américaines reines de la discipline avec Phelps et Lochte, lançant une génération dorée. La course en vidéo.

00:03:39, il y a 10 minutes