Le président de la République Emmanuel Macron va se mobiliser pour les Jeux Olympiques 2024. Il réunira bientôt, autour de la Première ministre, les acteurs de l'évènement. Ce rendez-vous aura lien le 25 juillet "pour faire un point détaillé de l'avancement de la préparation des JO", a confirmé mardi la ministre des Sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra. A deux ans de l'évènement et deux mois après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, l'exécutif passera en revue notamment les questions de" sécurité" et de "transports", a fait savoir le ministère des Sports à l'AFP, à l'occasion d'un conseil d'administration du comité d'organisation des JO.

Ad

Le comité d'organisation entre dans une phase capitale. Outre les questions de sites d'épreuves qui ne sont pas encore définitifs, il doit faire face à deux défis: le défi budgétaire car il est lui aussi aux prises avec le risque inflationniste qui va faire grimper la facture, et le défi de la sécurité notamment de la cérémonie d'ouverture en plein air sur la Seine.

Paris 2024 Grande première dans le cyclisme : La parité hommes-femmes sera respectée aux JO 2024 05/07/2022 À 14:07

Outre les ministres concernés, comme le ministre de l'Intérieur, seront présents le président du comité d'organisation Tony Estanguet ainsi que le délégué interministériel aux JO, le préfet Michel Cadot, a précisé le ministère à l'AFP. Le conseil d'administration du Cojo qui se réunit mardi au siège du comité, fera notamment "un point d'information sur la révision budgétaire" qui doit se tenir en fin d'année, d'après l'ordre du jour dont l'AFP a eu copie.

(Avec AFP)

Paris 2024 Le CIO va tripler son aide aux sportifs ukrainiens 04/07/2022 À 05:58