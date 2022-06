Chaque année à cette période, la Journée olympique est fêtée à travers la planète, l'occasion de célébrer les valeurs olympiques et le pouvoir de rassemblement véhiculé par le sport. Paris 2024, le CNOSF et le département de Seine-Saint-Denis se mobilisent dimanche pour une journée populaire et festive aux abords du Stade de France.

Ad

Diffuseur officiel des Jeux Olympiques, Eurosport propose une journée dédiée à l'événement. Ainsi, Lesly Boitrelle prendra les commandes du Club JO : accompagnée de sportifs, d'artistes et des personnalités de Paris 2024, Lesly Boitrelle emmènera les téléspectateurs au cœur de la grande fête du sport organisée au Stade de France.

Paris 2024 44 athlètes réfugiés obtiennent une bourse olympique en vue des JO 2024 17/06/2022 À 16:49

Comme tout au long de l'année, les sports olympiques seront à l'honneur sur les antennes d'Eurosport ce dimanche, avec notamment :

• Cyclisme : les Championnats nationaux de cyclisme sur route avec les courses en ligne masculines et féminines des Championnats de France, d'Espagne et de Grande-Bretagne

• Judo : le Grand Slam d'Oulan-Bator avec le bloc finales des catégories de poids lourds

• Canoë : les finales de la Coupe du monde de slalom à Ljubljana

• Escalade : les épreuves de difficulté de la Coupe du monde d'Innsbruck

"En mission", le documentaire de Boris Diaw

Médaillée d'argent à Tokyo, cela faisait 20 ans que l'équipe de France de basket était en quête d'un podium olympique. Son parcours a transcendé le public avec une victoire face aux États-Unis en phase de poule et une demi-finale de légende contre la Slovénie de Luka Doncic. Du village olympique aux vestiaires, l'ancien capitaine des Bleus, Boris Diaw, a suivi la nouvelle génération du basket français dans cette épopée. Une plongée unique au cœur des Jeux Olympiques et de l'équipe de France filmée de l'intérieur, au près des joueurs.

"En Mission" : dimanche dès 21h10 sur Eurosport 1, Eurosport.fr et l'appli Eurosport. Un film de Boris Diaw, co-réalisé et monté par Tommy Hombert, Babac Films.

Paris 2024 "Il y a une expertise dans ce pays" : Estanguet veut rassurer après le fiasco du Stade de France 31/05/2022 À 11:59