Dimanche, le Stade de France sera le théâtre de la Journée olympique, fêtée chaque année à travers la planète. Diffuseur officiel des Jeux Olympiques, Eurosport vous fera évidemment vivre cette grande fête du sport toute la journée, avec en prime une diffusion du documentaire inédit réalisé par Boris Diaw, "En Mission". Et le programme sera aussi festif que chargé, avec des démonstrations, compétitions et shows à la pelle. Retrouvez le détail des festivités qui se dérouleront sur la scène centrale.

Le programme détaillé

11h30-11h50 - Démonstration de Trampoline

Allan Morante Champion d'Europe et Léa Labrousse Championne de France.

12h-12h20 - Démonstration de Foot Freestyle

Team Football Freestyle Soufiane Bencock, Pola Gomez, Joaskills, Logan Freestyle.

12h22-12h27 - Démonstration de BMX Flat

Alexandre Jumelin quadruple champion du monde et Médaillé d’Argent aux XGames 2022.

12h37-13h07 - Hip-Hop Games – Show de Danse Hip Hop

Romss, Philémon, Tismé et Mystraw et 3 danseurs de Seine-Saint-Denis quelques surprises avec des Athlètes sur scène.

13h12-13h32 - Foot Freestyle – Démonstration #2

Soufiane Bencock, Pola Gomez, Joaskills et Logan Freestyle.

13h35-14h05 - Compétition de Breaking

Quarts de Finale / Battle 5 vs 5 - Bboys et Bgirls (8 crews) dont deux membres de l’Equipe de France : Bboy Amadou et Bgirl Syssy.

14h05-14h15 - Clin d’œil à la fin de carrière des deux icones

Célébration de Michael Guigou, triple médaillé d’or aux Jeux olympiques et de Diandra Tchatchouang, médaillée de bronze olympique, par Tony Estanguet.

14h20-15h10 - Démonstration de Foot Freestyle

Par Séan Garnier, double champion du monde de freestyle foot et triple champion de France. Match de Gala de Hakim Jemili, humouriste, et de Rai, légende du Football, commenté par Séan Garnier.

15h10-15h20 - La Souterraine

Rappeuses amatrices sélectionnées à la suite d’un concours pour performer sur scène afin de promouvoir le rap féminin : Profil #1.

15h23-15h33 - Compétition de Breaking

Quarts de Finale / Battle 5 vs 5 - 40 Bboys et Bgirls (8 crews) dont deux membres de l’Equipe de France : Bboy Amadou et Bgirl Syssy.

15h55-16h15 - Démonstration de Double Dutch

The Ropestylers Crew.

16h17-16h27 - La Souterraine

Profil #2

16h29-16h59 - Compétition de Breaking

Demi-Finales / Battle 5 vs 5

17h01-17h11 - La Souterraine

Profil #3

17h13-17h43 - Compétition de Breaking

Finale / Battle 5 vs 5

17h45-17h50 - Démonstration de BMX Flat #2

Alexandre Jumelin - quadruple champion du monde et Médaillé d’Argent aux XGames 2022

17h52-18h07 - Démonstration de Skateboard

18h17-18h47 - Performance de l’Orchestre Divertimento "Entrez dans la danse"

La cheffe d’orchestre Zahia Ziouani accompagnée de 7 solistes et de 2 breakdancers de la Fédération de Danse.

18h47-19h00 Closing DJ

Performance réalisée par le compositeur et DJ français Mars 88.

