Comment a germé cette idée originale et audacieuse d'une cérémonie d'ouverture sur la Seine ?

Tonye ESTANGUET : Comme tous les organisateurs de Jeux Olympiques, on avait à cœur de faire grandir ce projet et, de temps en temps, il faut apporter des ruptures. Il était important de challenger les grands marqueurs des Jeux. Notre ambition est de créer des Jeux ambitieux, spectaculaires mais aussi ouverts.

La ceremonie d'ouverture reste le plus grand marqueur et le meilleur moment pour faire passer ces ambitions. La Seine sera donc au cœur de la cerémonie et le fleuve sera la piste de défilés des athletes. 10500 athlètes vont ainsi defiler par bateau devant les quais qui seront transformés en gradins. Mais la vraie innovation, c’est que plusieurs centaines de milliers de personnes vont assister à cette ceremonie gratuitement. C'est un vrai marqueur d'avoir changé de modèle et de permettre à 10 fois plus de personnes d’assister à ce spectacle.

Cette volonté d'inclusion constitue une première, pourquoi était-ce si important ?

T.E. : Les athlètes sont toujours au cœur des Jeux et ils devaient faire partie de cette ceremonie. Nous allons leur proposer la meilleure experience possible en étant eux-mêmes au cœur de la celebration. Ce sont des images qui vont faire du bien. On a la conviction que le sport change les vies et on a cet enjeu de continuer à installer cette place du sport dans la vie.

Cette cerémonie va offrir des potentiels incroyables : on va pouvoir montrer l'expression de nos artistes, moderne et creative, afin d’offrir une experience incroyable jusqu’à la tombée de la nuit. C'est un spectacle qui va bouger avec des tableaux poetiques, artistiques, emotifs, l’occasion de créer des émotions différentes, avec 80 ecrans le long du parcours pour voir la totalité du spectacle. Ce sera une mise en avant de la culture et de l'art français. Une occasion unique de marquer ces Jeux de façon inédite.

Dans les faits, comment cela va-t-il dérouler ?

T.E. : C'est un parcours de 6km du pont d'Austerlitz au pont d'Iena. Les athlètes vont parcourir ce chemin et offrir des émotions incroyables en passant devant des monuments qui font notre fierté. C’est utiliser cette ville qui va accueillir la cérémonie avec un final au pont d'Iena et au Trocadéro.

Propos recueillis par Géraldine PONS

L'embarquement des athlètes sur la Seine - Paris 2024 / Florian Hulleu Crédit: From Official Website

