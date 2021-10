Le dimanche 31 octobre, un champion olympique de marathon va courir aux abords des Champs-Elysées. Pour fêter la date fatidique des J-1000 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Eliud Kipchoge, recordman du monde de la distance en 2 heures, 1 minute et 39 secondes, sera mis au défi sur cinq kilomètres et devra rattraper les 2000 coureurs qui auront pris le départ avant lui.

Le champion kenyan aura droit à son propre couloir. Pour leur part, les participants seront répartis par sas de départ : les plus lents s'élanceront en premier suivis des coureurs les plus rapides. Ceux qui franchiront la ligne d'arrivée avant Eliud Kipchoge remporteront leur dossard pour le Marathon pour Tous en 2024, afin de vivre l'expérience des Jeux dans la peau d'un athlète. "C'est un vrai plaisir pour moi de vous donner rendez-vous à Paris, 1.000 jours avant les Jeux Olympiques 2024 pour un défi exceptionnel", a d'abord déclaré Eliud Kipchoge dans un communiqué publié par l'organisation de Paris 2024.

"Ouverte à toutes et à tous, quel que soit son niveau, cette course unique est à l'image de ce qu'est la course à pied : accessible à tous, a-t-il ajouté. Sur l'une des plus belles avenues du monde, je vous mets au défi de ne pas me laisser vous attraper ! J'ai hâte de partager ce moment avec vous et vous donner encore plus envie de courir, vous dépenser, vous dépasser avant de nous retrouver en 2024." Prêts pour un authentique exploit face au champion olympique ?

Eliud Kipchoge a décroché le record du monde en septembre 2018 à Berlin. Crédit: Eurosport

