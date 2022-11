Paris 2024, c'est demain. La date d’ouverture de la billetterie des prochains JO est connue. Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) a présenté ce lundi la marche à suivre, si vous souhaitez obtenir des places pour l'événement. Première étape : l'inscription à un tirage au sort, possible à partir de ce jeudi via ce lien : https://tickets.paris2024.org/

Coup d’envoi le 1er décembre

Vous disposerez de deux mois pour vous inscrire, entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023. Choisir de le faire plus ou moins tardivement ne sera ni préjudiciable ni avantageux. Spécificité : lors de cette première étape, dont la promesse est qu'elle ne dure pas plus de 3 minutes, vous n'aurez pas à choisir un type de billet, un sport ou une tranche de prix. Il est seulement question de figurer sur la liste, en vue du tirage au sort.

Les premiers billets réservés le 15 février

du 15 février 2023 au 15 mars 2023. Les quatre premières journées seront dédiées aux membres du Club Paris 2024, que vous pouvez rejoindre ici : La deuxième étape débutera le 15 février, avec les premières réservations. Les personnes tirées au sort vont être informées par mail, deux jours à l'avance, d'un créneau de 48h dont elles jouiront pour acheter des billets. Cette deuxième phase s’étendra. Les quatre premières journées seront dédiées aux membres du Club Paris 2024, que vous pouvez rejoindre ici : https://club.paris2024.org/fr

Packs sur-mesure, trois sessions au minimum

A partir du 13 février, à J-2, vous serez donc susceptible de recevoir un mail vous avertissant de votre futur créneau, si vous faites partie du "club". Sinon, ce sera à partir du 17 février, pour le 19, etc. jusqu'à mi-mars. Les billets seront non-nominatifs et disponibles via des packs, que vous devrez composer d'au moins trois sessions. Il ne sera donc pas encore possible de réserver X billets "seulement" pour une rencontre de football ou la phase éliminatoire d'un tournoi de judo.

De 72 à 1150 euros

Par exemple, vous aurez l’opportunité de réserver le pack suivant, pour 72 euros : un billet triathlon (finale) de catégorie B (24€), un billet athlétisme de catégorie D (24€), un billet volleyball de catégorie D (24€). Un tel pack de trois billets à 24 euros - tarif des places les moins chères - est la réservation minimale (72€ au total) que vous pourrez effectuer, dans le cadre de cette phase de vente du 15 février au 15 mars. Voilà pour le plancher.

Le plafond financier par personne est quant à lui fixé à 1150 euros, en comprenant des places dites "first", qui donnent "accès à un siège privilégié, généralement en loge ou en salon". Sans cette catégorie en marge des places classiques, en composant un panier avec des billets de catégorie A, B, C et/ou D, le maximum d’achat est de 1050 euros.

Jusqu’à 30 places par personne

Dans le respect de cette limite pécuniaire, vous pourrez réserver jusqu’à 30 billets, "toutes phases de vente olympiques confondues", dont six pour une même session (un match de handball par exemple). Un site officiel de revente "sera disponible ultérieurement", précise le dossier de presse Paris 2024. Des billets pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant et les personnes en situation de handicap sont prévus, relatifs à des places dites "accessibles".

Billets à l’unité disponibles en mai

Après la phase de vente par packs, qui concerne 80% des sessions, une phase de vente de billets à l’unité - comprenant les cérémonies - sera effectuée en mai, sur le même principe de tirage au sort. L’ensemble de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août 2024) représente près de 10 millions de billets, répartis en plus de 750 sessions.

Il n'y a pas de phase de vente par packs de prévue pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 28 août au 8 septembre 2024. L’organisation annonce qu'il y aura près de 3,4 millions de billets en vente, à l’unité, à partir de 15 euros, ainsi que "des pass à la journée pour découvrir plusieurs sports paralympiques".

