Spectaculaire, populaire, accessible, et plus festif que jamais, Paris 2024 dévoile le site olympique de la Place de la Concorde qui accueillera les épreuves des sports urbains (breaking ; BMX freestyle ; skateboard street et park et basketball 3x3) des Jeux Olympiques de Paris 2024", indique le communiqué. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 prennent forme. Ce mardi, l'organisation de l'évènement a dévoilé le futur site olympique de la Place de la Concorde, forcément très attendu par les spectateurs. Il pourra notamment accueillir jusqu’à 37 000 personnes par jour. "", indique le communiqué.

Installations temporaires

"Pour la première fois dans l’Histoire des Jeux, un site dédié rassemblera toutes les disciplines olympiques de sports urbains et des célébrations grand public, ajoute Paris 2024 (...) A la croisée du jardin des Tuileries et de la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées, le Parc Urbain de la Concorde mettra en valeur le patrimoine parisien tout en accueillant des sports spectaculaires, dynamiques et modernes. Les athlètes, spectateurs et téléspectateurs profiteront d’images exceptionnelles, et d’une expérience à la hauteur du plus grand événement sportif au monde."

Le communiqué de l'organisation précise que les installations de la Concorde "seront temporaires". "Les opérations de montage et d’approvisionnement du site seront, elles aussi, facilitées par cette mutualisation (...) L’accès au site sera garanti par les transports en commun grâce à la densité du réseau de transport en commun francilien, et comme pour chaque site olympique, une attention particulière sera portée au dernier kilomètre, fondamental notamment pour les personnes à mobilité réduite", est-il précisé.

