Malgré le report des JO de Tokyo en 2021, les Jeux olympiques de Paris sont "maintenus à l'été 2024" a assuré mardi Tony Estanguet. "Il n'y aura pas d'impact sur la date d'organisation", a ajouté à l'AFP le président du comité d'organisation des JO 2024.

Pour Tony Estanguet, le CIO et le Japon ont pris "une bonne décision au regard de la crise sanitaire. C'était la meilleure décision pour les athlètes, pour l'ensemble des acteurs des Jeux et vis-à-vis du monde entier face à la crise que l'on traverse actuellement. Je crois que les Jeux doivent rester à leur place". "Pour garantir le succès des JO, c'était important de se donner un peu de temps et de reporter d'un an", a-t-il renchéri.

" On avance vraiment sur notre plan de préparation "

Concernant l'organisation des JO 2024, Tony Estanguet s'est légèrement dévoilé. "On avance vraiment, nous, sur notre propre plan de préparation. Chaque situation des Jeux est différente. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures à construire. Nous, on avance sur notre calendrier indépendamment de celui de Tokyo. Nous allons pouvoir continuer à bénéficier de l'observation de ces Jeux de Tokyo et continuer à apprendre la façon dont ils gèrent les choses", a conclu l'ancien triple champion olympique de canoë.