Jeux Paralympiques - À la découverte du volley assis, plus "technique" que celui des valides

JEUX PARALYMPIQUES - En marge de la journée paralympique à Paris ce samedi, Cléo Henin a expérimenté le volley assis. Une discipline qui requiert d'autant plus de technique pour frapper le ballon, puisque l'utilisation des jambes n'est pas possible. Et qui sera au rendez-vous des Jeux 2024 en France, dans moins de deux ans.

00:02:00, il y a 28 minutes