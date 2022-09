Ad

"Ce que je peux vous dire c'est que je remonterai sur le tapis sûr à l'occasion des Mondiaux de Doha (ndlr : en mai 2023), a-t-il indiqué avant de se confier sur son physique alors qu'il vient de fêter ses 33 ans le 7 avril dernier. Mon corps dit déjà stop mais je ne l'écoute pas. J'optimise avec le staff pour continuer jusqu'en 2024. Cela fait plus de 15 ans que je suis sur les tapis de judo donc mon corps grince, s'exprime comme il peut sauf que je le mets en sourdine. (A Paris 2024), Il le dira mais on ne l'écoutera pas et on ira. S'il faut que je monte sur le tapis en 2024 avec une jambe cassée, je le ferai."

2028, c'est toujours dans un coin de ma tête

Cependant, les JO de Paris ne seraient qu'une étape pour Teddy Riner. "2028, c'est toujours dans un coin de ma tête", a-t-il conclu, en référence aux Jeux Olympiques de Los Angeles.

