Jeux Olympiques

JO Athènes - Henin-Mauresmo, un "classique" de reines en finale dames des Jeux

En marge du Masters féminin, retour sur un classique. Entre 2003 et 2007, Amélie Mauresmo et Justine Henin se sont affrontées à treize reprises sur le circuit féminin, dont deux fois en finale de Grand Chelem et trois fois au Masters. Les Jeux Olympiques n'ont pas échappé à la règle avec cette finale à Athènes, dont voici les images, remportée par la Belge aux dépens de la Française.

00:04:51, il y a 21 minutes