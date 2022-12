Jeux Olympiques

JO PARIS 2024 | "Serena sera plus forte que Venus" : Les Williams comme vous ne les avez jamais vues

Dans le sacre de la série olympique "Avant d'être superstars", et avant qu'elles n'annoncent leur retraite, nous vous proposons de replonger du temps de l'adolescence de Serena et Venus Williams, alors âgées de 11 et 12 ans, suivies de près par leur père Richard et leur coach Rick Macci, persuadées d'avoir deux diamants à polir. Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront à suivre sur Eurosport.

00:08:52, il y a une heure