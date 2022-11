Jeux Olympiques

JO RIO 2016 : La Brésil au sommet, Neymar au firmament

JEUX OLYMPIQUES - En marge de la Coupe du monde au Qatar, retour sur la finale qui a sacré le Brésil à Rio dans le stade du Maracana plein à craquer aux JO en 2016. Et pas face à n'importe quel adversaire : l'Allemagne, qui avait humilié la Seleçao 7-1 au Mineirão deux ans plus tôt en Coupe du monde. D'un coup franc sublime et d'un tir au but décisif, Neymar a été immense.

00:03:44, il y a 2 heures